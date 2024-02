Robert Downey Jr. è stato licenziato dopo due settimane in un negozio di scarpe:'Avevo le dita appiccicose'

Robert Downey Jr. ha ricevuto il Maltin Modern Master Award al Santa Barbara International Film Festival. Intervistato dal critico Leonard Maltin, Downey Jr. ha riflettuto su eventuali percorsi professionali al di fuori dell'ambito della recitazione, ricordando alcuni lavori svolti prima di diventare attore... non proprio fortunati.

"Ho lavorato in una paninoteca. Ho lavorato in un negozio di scarpe ma avevo le dita appiccicose e sono stato licenziato dopo due settimane. È stato prima di quelle telecamere a circuito chiuso che monitorano chi potrebbe essere sospetto... Non ero molto bravo" ha confessato l'attore.

I lavori di Tony Stark

L'interprete di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe ha proseguito nel viaggio nei ricordi:"Ho lavorato in un club e ho lavorato al Thrifty's a Santa Monica. Sono finito ad essere un lavapiatti ma non avevo il physique du rôle per essere un cameriere, quindi ho dovuto ricorrere al teatro".

La recitazione nel destino:"Sì, penso che questo sia ciò che ero destinato a fare". Il premio consegnato a Downey Jr. che porta il nome di Maltin è stato creato nel 1995 per 'onorare un individuo che ha arricchito la nostra cultura attraverso i successi dell'industria cinematografica' secondo quanto riportato dal festival cinematografico.

Alla cerimonia erano presenti anche il collega in Oppenheimer, Cillian Murphy, e l'amico di lunga data Rob Lowe. Robert Downey Jr. ha ricevuto la terza candidatura all'Oscar per Oppenheimer, dopo quelle per Charlot e Tropic Thunder.