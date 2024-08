Robert Downey Jr. ha accettato di interpretare Iron Man grazie a questa grande star Marvel

Con grande sorpresa di molti fan, il mese scorso è stato annunciato il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe.

I Marvel Studios hanno confermato al Comic-Con di San Diego che Downey è stato scritturato per il ruolo di Victor von Doom / Dottor Destino nei prossimi film Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, mentre i parchi Disney hanno annunciato che Downey riprenderà il suo ruolo di Tony Stark / Iron Man in un nuovo Avengers Campus.

Questo dopo che Downey ha interpretato Iron Man sullo schermo per oltre un decennio e, a quanto pare, dobbiamo ringraziare un'altra star Marvel per questo casting perfetto. Durante una recente apparizione al podcast Awards Chatter dell'Hollywood Reporter, Downey ha specificamente citato la star della trilogia di Spider-Man, Tobey Maguire, con cui ha recitato in Wonder Boys del 2000, per avergli illustrato l'esperienza di far parte di un film di supereroi.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

"In tempo reale, ho visto quanto erano difficili, quanto potevano essere gratificanti e quanto stavano diventando popolari i film sui fumetti", ha spiegato Downey, aggiungendo: "Ero stato pulito abbastanza a lungo... affamato ancora di più e sentivo tornare l'ossessione di manifestare la migliore versione di me stesso. Stranamente mi ero allenato furiosamente sei volte a settimana prima ancora di sapere che sarebbe arrivato questo ruolo e il mio strizzacervelli mi aveva detto: 'Inizia a comportarti come se stesse per accadere qualcosa di grandioso e preparati'".

Avengers: Doomsday, nuovi dettagli sulle origini del Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Nella stessa intervista, Downey ha condiviso un po' di informazioni su come è nato il suo doppio ritorno alla Marvel, rivelando il ruolo che sia il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige che l'amministratore delegato della Disney Bob Iger hanno avuto nel processo.

"A un certo punto io e Susan eravamo con Feige e lui mi ha detto: 'Continua a venirmi in mente che se tu dovessi tornare...' e Susan ha risposto subito: 'Aspetta, aspetta, tornare come?'. Poi col tempo ci siamo resi conto che si trattava di un'altra cosa che smentisce qualsiasi dubbio che si possa avere su quell'uomo, un pensatore creativo molto sofisticato che guarda sempre avanti senza mai deludere le aspettative. E mi ha parlato di Victor Von Doom. Ho cercato questo personaggio e ho pensato: 'Wow'. Poi Kevin ha proposto: 'Introduciamo Victor Von Doom nel modo giusto. Facciamo le cose per bene'".