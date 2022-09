Robert Downey Jr: Netflix ha acquisito i diritti di Sr., documentario sulla vita del padre Robert Downey Sr.

Arriverà su Netflix Sr., documentario sulla vita del compianto regista Robert Downey Sr. Sarà prodotto dal figlio Robert Downey Jr. e diretto da Chris Smith. Il film è stato presentato in anteprima mondiale al Telluride Film Festival di quest'anno.

Descritto come "un ritratto amorevolmente irriverente della vita e della carriera del regista anticonformista Robert Downey Sr.*che si trasforma rapidamente in una meditazione sull'arte, la mortalità e la cura delle disfunzioni generazionali". L'intenzione di Netflix è quella di farla uscire sulla piattaforma negli ultimi mesi dell'anno con delle proiezioni speciali al New York Film Festival il 10 e 11 ottobre.

Robert Downey Sr., celebre per aver diretto il film cult sperimentale "Putney Swope" e altri film che abbracciavano il movimento assurdista della scena cinematografica underground degli anni '60, è scomparso nel luglio del 2021 dopo una lunga battaglia contro il morbo di Parkinson.

"Siamo grati a Netflix per averci affiancato in questo progetto così personale. È la casa ideale per il nostro omaggio non convenzionale, spesso assurdo e brutalmente approfondito", hanno dichiarato i produttori Robert Downey Jr. e Susan Downey in un comunicato stampa.

Il team Downey e Netflix hanno precedentemente collaborato alla serie fantasy "Sweet Tooth", che si sta avviando alla seconda stagione. Netflix ha lavorato con Smith anche per "Jim & Andy", "Bad Vegan", "Operation Varsity Blues" e "Fyre".