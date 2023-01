Robert Downey Jr. irriconoscibile: coi capelli rossi e stempiato sul set di The Sympathizer [FOTO]

La star di Iron Man Robert Downey Jr. è irriconoscibile sul set della miniserie The Sympathizer. Sembra che quest'anno Downey Jr. debba rinunciare alla sua folta capigliatura per i ruoli a cui tiene. Se, infatti, sempre per The Sympathier, è apparso completamente calvo, ora lo vediamo in azione col capello rossiccio e stempiato.

Downey Jr. tiene particolarmente a questo progetto che nasce dal romanzo d'esordio di Viet Thanh Nguyen, anche perché la storia gli permetterà di mettere in mostra le sue abilità di attore e la sua capacità di trasformarsi.

Downey Jr. infatti interpreterà tutti e cinque i cattivi della miniserie in cui dà la caccia al personaggio principale. Quest'ultimo è una spia nota con lo pseudonimo de Il Capitano, sbarcata a Los Angeles negli ultimi giorni della guerra del Vietnam per infiltrarsi in un gruppo di sudvietnamisti. Il "simpatizzante" comunista non se la passerà bene, perché a braccarlo c'è la cinquina di cattivi interpretati sullo schermo da Robert Downey Jr, ognuno dei quali rappresenta un pezzo dell'establishment americano.

Riguardo a questo progetto, che vede alla regia il celebre regista sud-coreano Park Chan-wook, la star degli Avengers ha scritto in una nota: "Adattare il lavoro importante e magistrale di Mr. Nguyen richiede un team visionario. Con il regista Park al timone, mi aspetto che questa sia un'avventura di produzione creativa per Susan, me e il Team Downey, e un processo stimolante per me stesso nell'interpretare questi complessi ruoli di supporto".

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi?

Foto: @Wikimedia Commons, Gage Skidmore