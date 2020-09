Robert Downey Jr. conferma: "L'esperienza con la Marvel si è conclusa"

Robert Downey Jr. ha chiuso definitivamente la sua esperienza con la Marvel e l'attore lo ha ribadito durante un episodio del podcast SmartLess.

L'attore stava infatti conversando con Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett quando è tornato a parlare della sua esperienza con il mondo tratto dai fumetti.

Dopo l'uscita di scena di Iron Man in Avengers: Endgame, i fan hanno continuato a pensare all'eventualità di un ritorno dell'eroe nel Marvel Cinematic Universe. Robert Downey Jr. ha però risposto al modo in cui sta equilibrando il tempo da trascorrere in famiglia con il tempo legato agli impegni con la Marvel dichiarando: "Quello è totalmente finito".

La star potrebbe comunque aver ripreso il ruolo di Tony Stark per un piccolo cameo in Black Widow o apparire nel lungometraggio con star Scarlett Johansson grazie a una scena tagliata tratta da Captain America: Civil War. Nel filmato, mai inserito nei contenuti extra delle versioni in dvd o blu-ray, il miliardario incontra Natasha Romanoff e le dice di fuggire. Il progetto con Vedova Nera come assoluta protagonista si svolge infatti nel periodo tra Civil War e Avengers: Infinity War e potrebbe quindi essere il momento giusto per usare quella scena.

Robert Downey Jr. dovrebbe inoltre aver doppiato un episodio della serie animata What If, in arrivo prossimamente su Disney+..