Robert Downey Jr: gli auguri nostalgici di Mark Ruffalo e Josh Brolin

Nella giornata di ieri Robert Downey Jr, colui che ha dato inizio al Marvel Cinematic Universe, ha compiuto 58 anni e ovviamente non potevano mancare gli auguri di amici e colleghi. I più nostalgici sono stati quelli di Mark Ruffalo e Josh Brolin con cui l'attore ha condiviso numerosi momenti sul set di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sul suo profilo Instagram, Josh Brolin ha scritto: " Auguri amico mio. Ti voglio bene e ti adoro per quello che rappresenti. Sei la più grande storia di successo che abbia mai conosciuto. Hai aiutato così tante persone e hai mosso famiglie e cuori. Ti voglio bene".

Ruffalo ha invece scritto: "Buon compleanno, Robert. Ti adoriamo a capotavola". La foto è stata scattata durante le riprese di Endgame quando gli eroi cercavano di trovare un piano per fermare Thanos.

Di recente si erano diffuse alcune voci secondo cui Robert Downey Jr. sarebbe tornato nei panni di Iron Man in Avengers: Secret Wars, in arrivo nel 2026, ma sono state smentite da Stephen Broussard, VP of Production & Development dei Marvel Studios, che ha dichiarato: "Al momento il ritorno di Iron Man nell'MCU è fuori discussione".