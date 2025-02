Robert De Niro protagonista del thriller criminale The Whisper Man per Netflix

Robert De Niro torna a recitare in un thriller criminale, stavolta in The Whisper Man, adattamento Netflix del romanzo di Alex North.

Nuovo thriller criminale per Robert De Niro, attore legato da anni a questo genere. Questa volta, sarà protagonista di The Whisper Man, un adattamento per Netflix e AGBO del bestseller di Alex North.

Secondo quanto riportato da Deadline, il film sta suscitando grande interesse: De Niro interpreterà il ruolo principale, mentre la regia è affidata a James Ashcroft e la sceneggiatura a Ben Jacoby e Chase Palmer.

Questa nuova collaborazione tra Robert De Niro e Netflix segue quella di The Irishman, il film candidato all'Oscar in cui l'attore ha interpretato uno dei ruoli principali. La loro partnership continua con Zero Day, una serie drammatica in arrivo, in cui De Niro sarà protagonista. Inoltre, l'attore avrà un ruolo principale in The Alto Knights della Warner Bros, dove interpreterà un doppio ruolo.

Trama e dettagli del prossimo film con De Niro

Basato sul romanzo bestseller del New York Times, The Whisper Man racconta la storia di una vedova scrittrice di gialli che, dopo il rapimento del figlio di 8 anni, chiede l'aiuto del padre estraneo, un ex detective in pensione. Man mano che la storia si sviluppa, la donna scopre un legame con un caso di un serial killer condannato, noto come "The Whisper Man".

Zero Day: Robert De Niro e Angella Bassett in una foto della serie

Il film sarà prodotto da Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot e Michael Disco per AGBO, segnando il sesto film della collaborazione tra Netflix e AGBO. Kassee Whiting e Marcus Viscidi produrranno per AGBO. Le riprese inizieranno questa primavera sulla East Coast.

"AGBO è entusiasta di proseguire la nostra collaborazione con Netflix", ha dichiarato Russo-Otstot, chief creative officer di AGBO. "The Whisper Man è un thriller avvincente, ma al suo cuore c'è una storia emozionante e complessa di padre e figli. Siamo felici di avere uno degli attori più talentuosi della sua generazione, Robert De Niro, a guidare questa storia insieme al straordinario James Ashcroft alla regia".

The Irishman: un primo piano di Robert De Niro

La partnership di AGBO con i fratelli Russo continua a dare frutti dopo il successo di Mosul (2019), Extraction (2020) con Chris Hemsworth, The Gray Man (2022) con Ryan Gosling e Chris Evans (n. 7 nella classifica dei film più popolari di sempre su Netflix) e Extraction 2 (2023). Tutti e tre i film hanno raggiunto la Top 10 di Netflix.