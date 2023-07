Robert De Niro: la figlia svela la causa di morte del nipote Leandro Rodriguez

Nelle ultime ore sono venuti alla luce dei nuovi dettagli sulla tragica morte di Leandro De Niro Rodriguez, il nipote di Robert De Niro. Secondo quanto riferito dalla madre, Drena De Niro, la causa di morte del diciannovenne sarebbe stata un'overdose presumibilmente dovuta all'acquisto di pillole contenenti fentanyl.

Attraverso un commento toccante pubblicato su Instagram, la donna ha espresso tutto il suo dolore: "Qualcuno gli ha venduto pillole di fentanyl, sapeva che erano adulterate eppure gliel'ha vendute lo stesso. A tutte queste persone che ancora si dilettano nel vendere e comprare questa roba voglio dire che mio figlio è andato per sempre."

Leandro è stato trovato incosciente e privo di sensi in una residenza di New York City lo scorso 2 luglio, come confermato da un portavoce del NYPD. Nonostante l'immediata assistenza medica, il giovane è stato dichiarato morto sul posto. Lo stesso giorno Drena ha confermato la devastante perdita del suo amato figlio su Instagram.

Postando un tributo dedicato a Leandro, la madre ha espresso il suo profondo dolore, descrivendolo come la sua fonte di gioia e l'incarnazione della purezza e dell'autenticità nella sua vita. La morte di Leandro ha profondamente colpito anche Robert De Niro, il quale ha rilasciato una dichiarazione a NBC News esprimendo gratitudine per le numerose condoglianze e chiedendo rispetto per la sua famiglia durante questo periodo di lutto.