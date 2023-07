Robert De Niro commenta la morte del nipote Leandro De Niro Rodriguez: 'Chiediamo privacy'

La famiglia De Niro è comprensibilmente sconvolta a causa della tragica morte di Leandro De Niro Rodriguez: il 19enne si è spento questo lunedì ma non è ancora stata rivelata la causa del decesso. Robert De Niro, dopo che la notizia della morte del giovane è stata confermata sui profili social di sua madre, Drena De Niro, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale a proposito della scomparsa di suo nipote.

L'attore hollywoodiano, attraverso una dichiarazione ottenuta da People, ha espresso il suo dolore a proposito della morte di Leandro De Niro Rodriguez: "Sono profondamente angosciato per la morte del mio amato nipote Leo. Siamo molto grati per le condoglianze di tutti. Chiediamo che ci venga data privacy per piangere la nostra perdita di Leo."

Amsterdam: Robert De Niro in una scena del film

Come accennato in precedenza, Drena De Niro, la madre di Rodriguez e figlia di Robert De Niro e della sua prima moglie Diahnne Abbott, ha annunciato la morte del figlio in un post su Instagram: "Mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato al di là di ogni parola o descrizione dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia."

"Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e di diffondere l'amore e la luce che mi hai fatto sentire nel diventare la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che l'amore da solo avesse potuto salvarti. Mi dispiace tanto, piccolo mio. Mi dispiace tanto. Riposa in pace e nel paradiso eterno mio caro ragazzo", ha concluso la donna.