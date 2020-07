Robert De Niro sull'orlo della bancarotta, ma l'ex moglie lo accusa: "Sta mentendo"

Robert De Niro sostiene di essere sull'orlo della bancarotta a causa della pandemia che avrebbe avuto molte conseguenze sulle sue finanze, oltre a dover fare i conti con un complicato divorzio che avrebbe un ruolo rilevante sulla sua situazione finanziaria.

I legali dell'attore hanno cercato di fare chiarezza sulla situazione, tuttavia per ora il caso appare come piuttosto complicato tra critiche e smentite.

Grace Hightower, ex moglie di Robert De Niro, ha accusato l'ex coniuge di aver abbassatto il massimale della sua carta di credito da 100mila a 50mila dollari, oltre ad aver bandito i loro figli dalla tenuta dove l'attore sta trascorrendo questi mesi durante l'emergenza Coronavirus.

Gli avvocati della star sostengono invece che il taglio della cifra sia causato dalle difficoltà che sta affrontando il loro cliente dopo la chiusura temporanea della sua catena di ristorazione Nobu e del Greenwich Hotel.

I locali avrebbero perso ad aprile 3 milioni di dollari, registrando delle ulteriori perdite stimate in 1.87 milioni a maggio.

L'avvocato di Grace, Kevin McDonough, sostiene però che la pandemia sia solo una scusa per non versare i soldi previsti dal divorzio, considerando che da giungo 2019 a giugno 2020 Robert De Niro avrebbe guadagnato circa 96 milioni di dollari, come riportato dalla lista People with Money.

Per ora non è stato ancora raggiunto un nuovo accordo economico e prosegue la lotta tra i legali dell'ex coppia.