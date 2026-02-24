Robert Carradine, morto a 71 anni l'attore di Lizzie McGuire e La rivincita dei Nerds

Robert Carradine è morto all'età di 71 anni. L'interprete di Lizzie McGuire, I cavalieri dalle lunghe ombre e La rivincita dei Nerds si sarebbe suicidato, come riferisce Deadline.

Membro amato della leggendaria famiglia di attori protagonista della storia di Hollywood, Robert "era il pilastro della sua famiglia", come riferisce il fratello maggiore, Keith Carradine, ma era affetto da oltre vent'anni da un grave disturbo bipolare di cui la famiglia non ha fatto mistero.

La dichiarazione della famiglia

"È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare la scomparsa del nostro amato padre, nonno, zio e fratello Robert Carradine", ha dichiarato la famiglia in una dichiarazione a Deadline. "In un mondo che può sembrare così buio, Bobby è sempre stato un faro di luce per tutti coloro che lo circondavano. Siamo addolorati per la perdita di questa splendida anima e vogliamo rendere omaggio alla coraggiosa lotta di Bobby contro la sua battaglia, durata quasi vent'anni, contro il disturbo bipolare. Speriamo che il suo percorso possa illuminare la nostra vita e incoraggiarci ad affrontare lo stigma che accompagna la malattia mentale. In questo momento chiediamo la massima riservatezza per elaborare il lutto per questa insondabile perdita. Con gratitudine per la vostra comprensione e compassione."

Il fratello Keith Carradine ha voluto rendere pubblica la notizia della malattia mentale per sensibilizzare le persone riguardo alla problematica. "Vogliamo che la gente lo sappia, e non c'è niente di cui vergognarsi", ha detto. "La malattia ha avuto la meglio su di lui, e voglio celebrarlo per la sua lotta contro di essa, e celebrare la sua anima meravigliosa. Era profondamente dotato, e ci mancherà ogni giorno. Troveremo conforto nel vedere quanto potesse essere divertente, quanto fosse saggio, profondamente paziente e tollerante. Ecco chi era il mio fratellino".

Il ricordo di Hillary Duff

La protagonista di Lizzie Maguire Hilary Duff ha ricordato il collega, che nella serie interpretava il suo imbranato genitore, Sam Maguire, con un commovente messaggio in cui si legge:

"Questa fa male. È davvero difficile affrontare la perdita di un vecchio amico. C'era così tanto calore nella famiglia McGuire e mi sono sempre sentita così accudita dai miei genitori sullo schermo. Gliene sarò per sempre grata. Sono profondamente dispiaciuta di apprendere che Bobby stava soffrendo. Il mio cuore si spezza per lui, per la sua famiglia e per tutti coloro che lo amavano".

Quali sono i lavori più importanti nella carriera di Robert Carradine?

Nato nel 1954, Robert Carradine iniziò a recitare da adolescente apparendo in serie come The Cowboys (1974) e nel film per la TV The Hatfields and the McCoys (1975). Partecipò anche a film di primo piano come Tornando a casa, Mean Streets e I cavalieri dalle lunghe ombre, che vedevano la partecipazione anche dei fratelli Keith e David.

Uno dei suoi più grandi successi è la commedia del 1984 La rivincita dei nerds, che generò vari sequel. Carradine interpretò nuovamente il personaggio di Lewis Skolnick per tutti gli anni '90.

Nel 2001 ha interpretato per due stagioni il ruolo del padre dell'amato personaggio di Hilary Duff, Lizzie McGuire, nella popolare serie Disney omonima. Ha interpretato lo stesso ruolo anche sul grande schermo quando è stato realizzato un film nel 2003, e ha lavorato al revival televisivo del 2020.