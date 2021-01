Riz Ahmed e Nikolaj Coster-Waldau voci del documentario animato Flee

Riz Ahmed e Nikolaj Coster-Waldau saranno le voci della versione inglese del documentario animato Flee, diretto dal danese Jonas Poher Rasmussen, che verrà lanciato in anteprima al Sundance Film Festival.

Primo piano di Riz Ahmed dal film Four lions

I due attori sono intervenuti nel film, che tocca il tema delle migrazioni, anche in veste di produttori del film d'animazione danese che racconta la storia di Amin Nawabi (pseudonimo), bambino rifugiato fuggito dalla sua casa in Afghanistan per raggiungere la Danimnarca.

Jonas Poher Rasmussen, amico e compagno di scuola del vero profugo, ne ha raccontato la storia nel documentario animato Flee che vedrà Riz Ahmed dar voce al protagonista mentre Nikolaj Coster-Waldau sarà la voce di Rasmussen.

"Sono rimasto sbalordito dall'impatto emotivo di Flee. Questo è un progetto unico che spinge in avanti il concetto di cosa possano essere i documentari, fondendo animazione e narrazione per raccontare la storia dei rifugiati. Sono orgoglioso di contribuire a dare vita a questo progetto rendendolo fruibile per il pubblico anglofono" ha dichiarato Riz Ahmed a Variety.