Ritorno al futuro: Michael J. Fox incontra dopo quarant'anni l'attore che aveva quasi interpretato Marty

Michael J. Fox ha raccontato di aver incontrato dopo quarant'anni l'attore che lui stesso sostituì nel ruolo di Marty McFly nella trilogia di Robert Zemeckis, Ritorno al futuro.

Fox ha lavorato al libro Future Boy, in cui racconta l'intenso periodo della sua carriera in cui recitava contemporaneamente in Casa Keaton e Ritorno al futuro, intervistando alcuni personaggi chiave di quel periodo.

Michael J. Fox e l'ammirazione per Eric Stoltz

Tra i colleghi coinvolti nel progetto figurano Robert Zemeckis, Lea Thompson e Justin Bateman, collega in Casa Keaton. L'unico a rifiutare l'invito fu Eric Stoltz, l'attore che venne scelto inizialmente per interpretare Marty.

Eric Stoltz e Christopher Lloyd in una scena cancellata di Ritorno al futuro

Nonostante il rifiuto alla partecipazione al progetto, Stoltz accettò di incontrare Fox: "Lo ammiro molto, è davvero un grande attore" ha dichiarato Fox "E in particolare, sono un grande fan di Tarantino, Pulp Fiction è stato incredibile".

Michael J. Fox sostituì Eric Stoltz dopo alcune settimane di riprese, quando quest'ultimo venne ritenuto non adatto al ruolo.

L'incontro tra Michael J. Fox e Eric Stoltz

"È stato fantastico" ha dichiarato Fox riguardo l'incontro con Stoltz "Una conversazione splendida. Solo due uomini che parlano, proprio come mi aspettavo. Nel tempo si è creata una specie di mitologia su ciò che accadde allora. È stato un tradimento? C'erano persone che tramavano o agivano con cattiveria? No, è semplicemente una cosa che è successa" ha aggiunto Fox "Abbiamo vissuto la stessa situazione in modo diverso: la assimili e vai avanti".

Dopo l'incontro, Michael J. Fox ed Eric Stoltz sono diventati buoni amici. Michael J. Fox ha recitato nel ruolo di Marty McFly al fianco di Christopher Lloyd nei panni di Doc Brown, oltre a Lea Thompson, Thomas F. Wilson e Crispin Glover. Dopo l'esordio di successo del primo film nel 1985, la trilogia si è conclusa con Ritorno al futuro - Parte II nel 1989 e Ritorno al futuro - Parte III nel 1990.