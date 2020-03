Ritorno al futuro: le foto della reunion tra Michael J. Fox e Christopher Lloyd

Reunion a sorpresa di Ritorno al Futuro, a 35 anni dal primo film: Christopher Lloyd e Michael J. Fox si sono ritrovati ieri per un evento benefico e gli scatti postati su Instagram hanno subito fatto sognare i fan.

Due foto condivise da Michael J. Fox e Christopher Lloyd sui rispettivi account social, tanto è bastato per riportare tutti gli spettatori indietro nel tempo di più di 30 anni e per far viaggiare ancora la fantasia tra i ricordi, sui sedili della celebre DeLorean.

Come ai vecchi tempi, abbracciati, solo con qualche anno in più rispetto a quando, nei panni di Marty McFly e del "Doc" Emmett Brown, si impovvisavano viaggiatori del tempo. Il pretesto è stato un torneo di poker benefico organizzato dalla Fondazione intitolata proprio a Michael J. Fox, che finanzia la ricerca sul morbo di Parkinson, diagnosticato a Fox nel 1991, a soli 30 anni d'età, e solo una anno dopo aver girato Ritorno al futuro parte III.