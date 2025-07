Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 31 luglio: Tano al limite, vuole avvelenare Gracia? Il sospetto lo devasta

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, Il 18° compleanno di Lucas si trasforma in un incubo: Tano, accecato dalla gelosia, elabora un piano folle per vendicarsi di sua moglie e di Miguel.

Nell'episodio precedente della soap spagnola

Il suicidio di Jiménez riapre il caso sulla morte di Óscar Egea e alimenta i sospetti su Paca, ritenuta coinvolta non solo in quella vicenda, ma anche nella possibile uccisione di Alex. Decisa a difendersi, Paca si espone pubblicamente proclamando la propria innocenza, ma il suo gesto si rivela disastroso, con pesanti conseguenze personali ed economiche.

Intanto, le tensioni tra Tano e Gracia crescono: il sindaco è infastidito dalla vicinanza tra la moglie e Miguel, convinto che Gracia sia ancora innamorata di lui. A Las Sabinas il clima è sempre più teso: l'assassino dei fratelli Egea è più vicino di quanto sembri, mentre Gracia e Paloma iniziano a sospettare di Laura. Quest'ultima scopre da Paca che Daniel, il suo complice, sta lasciando Manterana senza salutarla.

Ritorno a Las Sabinas: Lucas interpretato da Roger Padilla

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Le indagini sul killer di Óscar e Alex vicine alla soluzione

Per il suo 18° compleanno, l'unico desiderio di Lucas è cenare insieme ai suoi genitori, Gracia e Miguel, e celebrare quel momento ripercorrendo i ricordi del loro amore. Ma mentre la famiglia cerca un momento di serenità, Tano è sempre più consumato dalla gelosia nei confronti di sua moglie e di suo fratello.

Decide così di confessare i suoi sospetti a Esther: è convinto che il bambino che sua moglie aspetta non sia suo, ma il frutto di un incontro tra Gracia e Miguel, avvenuto due giorni prima del loro matrimonio. Tano, ormai preda di una crescente follia che fino ad ora si era manifestata solo nei suoi pensieri più oscuri, elabora un piano agghiacciante: avvelenare Gracia affinché perda il bambino che porta in grembo.