Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 25 luglio: Tano ricorda un oscuro segreto legato alla morte del padre

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, dopo aver mentito sulla gravidanza, Esther racconta a Paloma di aver perso il bambino e Lucía parte per l'Italia.

Nell'episodio precedente

I sospetti di Paca si sono rivelati fondati: la donna arrivata a Manterana non è Laura, ma sua sorella gemella Carmen, separata da lei alla nascita. Cresciute in mondi opposti, Carmen ha avuto una vita difficile e ora è tornata per impossessarsi di Las Sabinas. Ha ingannato tutti, compresi Emilio e Paca, con l'aiuto di Daniel, da sempre complice. Ma il rifiuto di Paloma di cedergli le sue quote ha rallentato i piani.

Carmen si è trasferita da Paca, che però finge di fidarsi per smascherarla. Intanto, Esther finge una gravidanza per trattenere Miguel, che ama ancora Gracia, ora moglie di Tano. Nel frattempo, Lucas e Lucía, figli di Miguel e fratelli, continuano a vedersi in segreto, una volta saputolo, Miguel interviene duramente.

Ritorno a Las Sabinas: Paca è interpretata da María Casal

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Paca e Carmela si alleano per conquistare la tenuta

Lucas e Lucía hanno continuato a frequentarsi nonostante sapessero di essere fratello e sorella. La situazione, tanto delicata quanto scioccante, è giunta a un punto di rottura definitivo grazie all'intervento deciso di Gracia e Miguel. Lucas è stato punito severamente, mentre Lucía, per fortuna di tutti, ha dovuto lasciare la Spagna per trasferirsi in Italia, dove inizierà un nuovo percorso di studi.

Questa vicenda, seppur drammatica, ha avuto un effetto collaterale inaspettato: ha riavvicinato Gracia e Miguel, cosa che però non è piaciuta affatto né a Tano né a Esther. La dottoressa, nel disperato tentativo di trattenere suo marito, ha finto di essere incinta. Ma allo stesso tempo si è lasciata corteggiare da Tomás, cedendo alle sue avances più di una volta. Colta dai sensi di colpa, ha deciso di confidarsi con Paloma, raccontandole un'altra menzogna: ha detto di aver perso il bambino a causa di un aborto spontaneo.

Nel frattempo, Tano, dopo una discussione accesa con Miguel, ha iniziato a ricordare un episodio oscuro del passato che lo lega profondamente al fratello. Entrambi, infatti, hanno lasciato morire il padre senza intervenire. Tuttavia, il sindaco ha fatto qualcosa quel giorno, qualcosa che non ha mai raccontato a nessuno... e che ora è tornata a tormentarlo.

Ritorno a Las Sabinas: Jordi Coll interpreta Tomás Robledo

Tomás e Paca non si sono mai fidati di Laura, la misteriosa donna riapparsa dal passato e creduta morta da tutti. Si spacciava per la moglie di Don Emilio e amante di Paca, ma grazie a un investigatore privato la verità è venuta a galla: si tratta in realtà di Carmela, la gemella di Laura, morta realmente anni prima in un incidente d'auto. Quando Carmela chiede a Paca di sposarla, la donna la smaschera.

Eppure, nonostante il tradimento, le due si rendono conto di avere un obiettivo comune: vendicarsi e impossessarsi di Las Sabinas. Ma ora anche Gracia e Paloma iniziano a sospettare della donna che si presenta come la loro madre. Pur non avendo ancora capito che si tratta di un'impostora, si chiedono come possa davvero stare dalla loro parte se passa la maggior parte del tempo al fianco di Paca.