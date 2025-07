Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 29 luglio: Esther confessa tutto a Miguel, Gracia rivela di essere incinta

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, Paloma non si fida più di Laura e sospetta che stia giocando su due fronti. Ma la verità è più complicata di quanto sembri.

Nell'episodio precedente della soap spagnola

Paca ha scoperto l'inganno di Carmen, la gemella di Laura giunta a Manterana fingendosi la sorella morta, ma ha deciso di non denunciarla. Le due donne, infatti, hanno stretto un'alleanza per raggiungere un obiettivo comune: strappare Las Sabinas dalle mani dei Molina. Tuttavia, il loro piano subisce una battuta d'arresto quando Paloma si rifiuta di cedere la sua parte di proprietà a quella che crede ancora essere sua madre.

La partita tra Paca e Carmen è tutt'altro che conclusa: nessuna delle due ha svelato tutta la verità. Paca si presenta dai Molina proponendo una tregua. Intanto, Esther spera di rimanere incinta di Miguel, ma lui è distante per via della crisi tra Laura e Lucas. Nel frattempo, lei continua a vedersi con Tomás, mentre Tano è divorato dalla gelosia verso Mellado, sempre più vicino a Gracia.

Ritorno a Las Sabinas: Tano

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: con Jiménez morto in carcere, tornano i sospetti su El Acebuche e Paca.

Gracia è incinta e, come sempre accade a Manterana, la notizia si diffonde in fretta. Non tarda ad arrivare anche alle orecchie di Esther, che rimane profondamente turbata. Il suo primo pensiero è che il bambino possa essere di Miguel, suo marito. Sconvolta dal sospetto, si confida con Tomás, braccio destro di Paca, innamorato di lei e anche suo amante.

Esther continua la sua messa in scena: da giorni finge di essere incinta, ma più il tempo passa, più le risulta difficile sostenere questa bugia. Ora comincia a pensare di mettere fine alla finzione, magari fingendo un aborto spontaneo. Intanto racconta a Paloma del suo legame segreto con Tomás. Nel frattempo, le sorelle Molina sono entusiaste per l'avvio della cooperativa Ecorana, fondata insieme a Miguel.

Un progetto in cui credono molto. Ma Tano è sopraffatto dai ricordi legati alla morte del padre e da un segreto che non ha mai avuto il coraggio di raccontare a nessuno. Esther, logorata dalle bugie, decide di mettere fine alle menzogne: non riesce più a sostenere la finzione con Miguel.

Ritorno a Las Sabinas: Paca è interpretata da María Casal

In lacrime, gli confessa di aver perso il bambino, continuando così a mentire. Paloma inizia a nutrire dubbi su Laura, chiedendosi da che parte stia davvero. Nel frattempo, il suicidio di Jiménez in carcere cambia radicalmente le sorti del caso sull'omicidio dei fratelli Egea: i sospetti tornano a concentrarsi su El Acebuche e, ancora una volta, su Paca.