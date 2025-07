Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 24 luglio: Laura vuole impossessarsi della tenuta e medita vendetta

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, gli incontri segreti di Lucas e Lucía vengono scoperti: Miguel interviene con forza, mentre Gracia decide di punire suo figlio.

Nell'episodio precedente

Gracia e Tano decidono di trasferirsi a Madrid, scelta che lei considera una prova d'amore verso il marito. Tuttavia, Paloma ostacola il piano ricordandole quanto il suo ruolo nella cooperativa Ecorana, fondata insieme a Miguel, sia fondamentale per contrastare l'influenza crescente di Paca. Inoltre, Paloma si rifiuta di vendere la sua quota della tenuta a Laura, temendo un'alleanza tra la madre e Paca.

Laura, infatti, trama con Daniel per impossessarsi di Las Sabinas. Intanto, Tano è furioso con Miguel dopo aver scoperto che lui e Gracia hanno ceduto alla passione prima del matrimonio. Silvia cerca di mediare, ma il confronto tra i fratelli fa riaffiorare vecchi rancori. Tomás, sospettoso come Paca, assume un investigatore per indagare su Laura e nel frattempo confessa i suoi sentimenti a Esther, baciandola.

Ritorno a Las Sabinas: Oriol Vila è Daniel

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Chi è veramente Laura?

I sospetti di Paca sulla sua amante, che da tempo mostrava strani vuoti di memoria, si sono rivelati fondati. L'investigatore privato assunto da Tomás e inviato in Argentina per conoscere la verità su Laura ha fatto una scoperta sconvolgente: la donna che si è presentata a Manterana non è Laura, bensì la sua gemella, Carmen.

Le due sorelle, separate alla nascita, hanno avuto destini molto diversi. Mentre Laura è cresciuta in un ambiente agiato, Carmen ha vissuto una vita di stenti e sacrifici. Ora è tornata al paese e si è insediata a Las Sabinas, ingannando sia Emilio, ex marito della sorella, che Paca, l'amante di Laura, con l'obiettivo di appropriarsi della tenuta e vivere nel lusso.

Nel suo piano ha coinvolto anche Daniel, che fin dall'inizio era a conoscenza della sua vera identità. Tuttavia, i suoi progetti hanno subito una battuta d'arresto quando Paloma si è rifiutata di cederle le sue quote de Las Sabina. Attualmente, Carmen si è trasferita a casa di Paca con la scusa di aiutarla. In realtà, Paca sta solo fingendo di fidarsi di lei, aspettando il momento più opportuno per smascherarla definitivamente.

Ritorno a Las Sabinas: Andrés Velencoso interpreta Miguel

Negli ultimi giorni, Esther ha finto di essere incinta, nella speranza che ciò basti a tenere in piedi il suo rapporto con Miguel, che appare sempre più distante e chiaramente innamorato di Gracia, nonostante quest'ultima abbia sposato Tano. La vera speranza di Esther è proprio quella di rimanere davvero incinta, e per questo fa di tutto pur di riuscirci.

Nel frattempo, una nuova e delicatissima vicenda scuote Las Sabinas: Lucas e Lucía, che da qualche settimana sanno di essere fratello e sorella, entrambi figli di Miguel, non riescono a stare lontani l'uno dall'altra. Dopo essersi baciati al matrimonio di Gracia e Tano, hanno deciso di continuare a vedersi di nascosto. Quando la loro relazione viene scoperta, Miguel decide di intervenire con fermezza per far comprendere a entrambi la gravità della loro situazione. Anche Gracia, profondamente scossa, prende una drastica decisione: punire Lucas per ciò che è accaduto.