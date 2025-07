Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 28 luglio: Paca vuole ingannare Gracia e Paloma

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap, Esther e Miguel non hanno rapporti intimi, lei si consola con Tomás.

Nell'episodio precedente della soap spagnola

Lucas e Lucía hanno continuato a frequentarsi nonostante sapessero di essere fratelli. La situazione, scioccante e delicata, ha avuto una svolta grazie all'intervento fermo di Gracia e Miguel: Lucas è stato punito severamente e Lucía si è trasferita in Italia per iniziare una nuova vita. Questo scandalo ha inaspettatamente riavvicinato Gracia e Miguel, scatenando però la gelosia di Esther.

La donna, nel tentativo disperato di trattenere il marito, ha finto una gravidanza mentre si lasciava corteggiare da Tomás, a cui ha ceduto più volte. Per coprire tutto, ha mentito a Paloma, raccontando di aver perso il bambino. Intanto, Tano, dopo una lite con Miguel, ha ricordato un oscuro segreto: entrambi lasciarono morire il padre. Ma quel giorno Miguel fece qualcosa che ora lo tormenta.

Ritorno a Las Sabinas: Laura interpretata da Ángela Molina

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas. Esther e la gravidanza inventata: la verità verrà a galla?

Paca e Carmen, la gemella di Laura giunta a Manterana fingendosi la sorella morta anni prima, hanno stretto un'alleanza inaspettata. Nonostante Paca abbia scoperto l'inganno della donna, ha deciso di non denunciarla: le due, infatti, condividono un obiettivo comune, ovvero sottrarre Las Sabinas dalle mani dei Molina. Tuttavia, il loro piano ha subito una prima battuta d'arresto: Paloma si è rifiutata di cedere la sua parte di proprietà a colei che crede essere sua madre.

La partita tra Paca e Carmen, però, è tutt'altro che conclusa. Le due donne non si sono ancora dette tutta la verità, e i piani della finta Laura potrebbero essere ben diversi da quelli che ha rivelato alla Utrera. Paca si presenta a casa dei Molina fingendo di voler mettere fine ai contrasti tra le famiglie, proponendo una tregua.

Intanto Esther continua a fingere la propria gravidanza, sperando di rimanere davvero incinta di suo marito Miguel. Sfortunatamente per lei, Miguel ha la mente altrove dopo la recente crisi che ha coinvolto Laura e Lucas. Nel frattempo lei continua ad avere rapporti con Tomás. Contempraneamente, Mellado è sempre più vicino a Gracia, una situazione che Tano non riesce a tollerare: la gelosia nei confronti del fratello cresce giorno dopo giorno.