Ritorno a Las Sabinas anticipazioni 21 luglio: Esther finge di essere incinta per non perdere Miguel

Ritorno a Las Sabinas prosegue domani con due episodi nella sua nuova collocazione, la serie va in onda a partire dalle ore 8.45 su Rai 2 e sarà disponibile in streaming su RaiPlay. Nella prossima puntata di Regreso a Las Sabinas, questo è il titolo originale della soap: Gracia litiga con Miguel e prende una decisione per salvare il matrimonio con Tano.

Nell'episodio precedente

I preparativi per il matrimonio di Tano e Gracia sono in corso, ma un colpo di scena è imminente. Tomás, cercando di riconquistare Paca Utrera, sorprende Gracia e Miguel uscire agitati dalla cooperativa Ecorana, decidendo di informare immediatamente Paca. Nel frattempo, Miguel e Tano si scontrano nuovamente. Richi, innamorato di Paloma, dubita dei sentimenti della ragazza.

Il giorno delle nozze, Tano scompare misteriosamente, lasciando tutti in ansia, specialmente dopo i recenti eventi a Manterana. Miguel è convinto che la sparizione sia legata alla loro lite per Gracia. Paloma incontra Wilson, ed Emilio si rivede con Silvia; entrambi criticano Paca, che vorrebbe andare al matrimonio con Laura. Infine, Esther sconvolge Miguel con una notizia inaspettata.

Ritorno a Las Sabinas: Roger Padilla interpreta Lucas

Anticipazioni di Ritorno a Las Sabinas: Lucas e Lucia tra passione e tabù

Il rapporto tra Gracia e Miguel rende Tano sempre più sospettoso, soprattutto da quando ha scoperto del loro incontro romantico avvenuto proprio alla vigilia delle sue nozze. Anche Gracia è profondamente turbata per quel momento di passione vissuto con Miguel poco prima del matrimonio. L'inquietudine la spinge ad avere un acceso confronto con Miguel e a prendere una decisione importante per dimostrare a suo marito di essere davvero innamorata di lui.

Nel frattempo, Lucas e Lucía, prima di scoprire di essere entrambi figli di Miguel, si erano innamorati. Durante il matrimonio di Tano e della madre di Lucas, i due si sono rivisti e la passione sembra essere riaffiorata, nonostante il legame di sangue che li unisce. Il bacio che si sono scambiati durante le nozze li convince a continuare a frequentarsi, ed escogitano un piano per stare insieme di nascosto.

Esther ha confessato a suo marito di essere incinta, ma in realtà ha finto la gravidanza per paura di perdere Miguel. Nonostante ciò, la notizia si diffonde rapidamente a Manterana e nessuno sospetta che la donna stia mentendo. L'unica a intuire la verità è Paca, che però sceglie di assecondare la figlia e mantenere il segreto.

Ritorno a Las Sabinas: Tano e Miguel

Un altro cadavere viene ritrovato per le strade della piccola comunità: si tratta del corpo di una senzatetto. Paloma teme possa trattarsi di María, scomparsa dalla tenuta da alcuni giorni. Intanto Manuela torna al lavoro dopo la morte di Álex e si trova faccia a faccia con Daniel, il suo ex fidanzato. Wilson convince Emilio a riflettere sui propri sentimenti, mentre Tomás si interroga su ciò che prova davvero per Esther.