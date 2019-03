Fabrizio Frizzi, Rita Dalla Chiesa: "È stato l'amore della mia vita", ma sui social è polemica

Francesco Bellu

Rita Dalla Chiesa si è commossa nel ricordare l'ex marito Fabrizio Frizzi morto appena un anno fa. Di fronte al pubblico di Domenica In ha ricordato come il presentatore, con il quale è stata prima a lungo fidanzata e poi sposata durante tutti gli anni Novanta, sia stato per lei l'unico vero amore della sua vita. Dalla Chiesa ha anche ammesso di avere difficoltà a parlare di questo legame di fronte alle telecamere proprio per via di un sentimento di affetto rimasto sempre forte nel corso del tempo.

"Fabrizio è stato il vero amore della mia vita, quello con la A maiuscola. Credo che l'amore della vita sia uno. Certo, puoi avere altre storie che dicono altre cose, puoi avere tutte le storie della vita che vuoi, magari anche con persone molto valide, però l'amore nella vita è uno, e per me era lui". Così ha ricordato Rita Dalla Chiesa a Mara Venier, ripercorrendo le tappe della lunga storia con Fabrizio Frizzi, sbocciata nel 1983 quando entrambi conducevano Tandem e giunto all'altare 1992. Poi la fine di tutto: "Io cominciavo a intuire che ci fosse qualcosa che si stava un po' rompendo, e infatti avrebbe dovuto consegnarmi in diretta una rosa e dirmi 'Ti amo', ma lo fece con esitazione. - continua Rita Dalla Chiesa - Lì capii che l'avevo perso. Quando hai vissuto un amore così grande, così bello, non può che bastare un piccolissimo problema per rovinare tutto. Sicuramente il nostro rapporto è finito perché alcune cose le ho sbagliate anche io, ma mi risulta molto difficile parlarne davanti alle telecamere".

Da quando Fabrizio non c'è più, vivo una vita diversa, qualcosa si è chiuso. Ma lui è sempre lì, c'è sempre, con tutti noi

Parole che hanno scatenato dure reazioni sui social da parte di molti utenti che hanno rimproverato a Rita Dalla Chiesa la mancanza di tatto e rispetto nei confronti della successiva compagna di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan, e della figlia avuta da quella nuova relazione: Stella. Altri invece hanno preso le difese di Dalla Chiesa sostenendo di capire la sua situazione. D'altronde è lei stessa a sottolineare come i rapporti con la famiglia che il presentatore si era ricostruito e soprattutto con la figlia sono ottimi: "Con lei siamo diventate amiche, l'ultima volta che l'ho visto ero andata a trovarli a casa, pochi giorni prima che lui si sentisse male: era felice, giocava in terra con la figlia Stella. Carlotta ​è stata la donna che è sempre stata più sicura dell'amore che aveva per Fabrizio, e che tuttora ha per Fabrizio. E io non sono mai stata gelosa di lei, anzi sono sempre stata felicissima per loro. Da quando Fabrizio non c'è più, vivo una vita diversa, qualcosa si è chiuso. Ma lui è sempre lì, c'è sempre, con tutti noi".

Qui sotto potete vedere il video con l'intervista: