Ripley: Matt Damon ha avuto problemi a guardare la serie con Andrew Scott dopo Il talento di Mr. Ripley

Matt Damon ha condiviso il suo giudizio sul recente adattamento di Netflix di Ripley con Andrew Scott. L'attore, 53 anni, ha ammesso di aver avuto "problemi" a guardare l'ultimo adattamento del romanzo di Patricia Highsmith del 1955.

Damon aveva già interpretato il ruolo del truffatore titolare nell'adattamento del 1999, candidato all'Oscar e diretto da Anthony Minghella. Nel film erano presenti anche Jude Law, Gwyneth Paltrow, Cate Blanchett e Philip Seymour Hoffman.

All'inizio di quest'anno, il romanzo della Highsmith è stato nuovamente portato in vita da Netflix in una serie di otto episodi con protagonista lo Scott di Fleabag nel ruolo di Tom Ripley. Nel cast anche Johnny Flynn e Dakota Fanning.

Lo show - girato in bianco e nero - ha ottenuto il plauso della critica, che ha lodato soprattutto Scott per la sua interpretazione.

Per Damon guardare il nuovo adattamento è stata dura

Nel corso di una nuova intervista con IndieWire, a Damon è stato chiesto se avrebbe mai ripreso il ruolo. Nella sua risposta, la star di Bourne Identity ha rivelato i suoi sentimenti verso l'ultima iterazione. "Non lo so. Sai, associo così tanto quello che abbiamo fatto con Anthony Minghella, che ora è morto, che non lo so", ha detto.

Il talento di Mr. Ripley: Matt Damon in una scena

"Ho persino avuto difficoltà a guardare la nuova serie, per quanto fosse bella e per quanto fossero tutti bravissimi. All'inizio è stato difficile per me tornare a guardarlo, perché ho tanti bei ricordi, ma sono tutti avvolti in questi sentimenti personali riguardo all'esperienza".

Minghella è morto nel 2008 a Londra per un'emorragia in seguito a un'operazione di rimozione di un cancro alle tonsille e al collo. Non è la prima volta che Damon condivide le sue opinioni sull'interpretazione di Netflix.

Il talento di Mr. Ripley: Matt Damon e Jude Law

In un'intervista rilasciata all'Associated Press a maggio, l'attore ha dichiarato di aver "amato" Ripley sulla base del primo episodio. Damon ha affermato che la visione della serie gli ha riportato alla mente una "marea di ricordi". "L'esperienza è così radicata nelle nostre vite più giovani. Sentire gli stessi nomi, gli stessi personaggi... è stata un'inondazione di ricordi. È travolgente", ha detto.

Damon ha poi spiegato di aver esitato a iniziare il secondo episodio perché "il primo è stato come un'esperienza religiosa". L'ha definito "splendidamente diretto" e "recitato in modo impeccabile". Potete leggere la nostra recensione di Ripley qui.