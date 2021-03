Riley Keough è diventata un'assistente per malati terminali dopo la morte di suo fratello Benjamin

Otto mesi dopo la morte di suo fratello Benjamin l'attrice Riley Keough, la nipote di Elvis Presley, ha rivelato di aver completato un corso per diventare una "death doula", termine inglese che significa 'assistente per malati terminali'.

"Oggi ho finito il mio corso di formazione per diventare una death doula... quindi immagino di essere un'assistente per malati terminali quasi certificata ora", ha scritto la Keough sul suo Instagram. "Ci viene insegnato che la morte è un argomento morboso di cui parlare. Di solito ci fa così tanta paura che non siamo in grado di parlarne... poi ovviamente succede a noi, e non siamo affatto preparati per affrontarla".

"Penso che sia molto importante essere educati sulla morte, allo stesso modo in cui veniamo educati a proposito della nascita e del parto", ha continuato l'attrice. "Ci prepariamo in modo così rigoroso per l'ingresso e non abbiamo alcuna preparazione per quanto concerne la nostra uscita. Quindi sono molto grata a questa comunità e spero di poter fare la mia parte."

Ma cos'è esattamente una "death doula"? Un'assistente per malati terminali, o doula della morte, aiuta qualcuno che è giunto alla fine della sua vita ad affrontare la morte, proprio come gli assistenti sanitari aiutano le donne con il parto.

"Viaggiamo con la persona che sta morendo e la sua famiglia per aiutarli a navigare attraverso l'intero processo che riguarda la fine della vita", ha dichiarato Janie Rakow, presidente dell'International End of Life Doula Association.