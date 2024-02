Ridley Scott dirigerà un biopic sui Bee Gees

Paramount Pictures ha messo in cantiere un film biografico sui mitici Bee Gees che sarà affidato alle mani sapienti di Ridley Scott, come rivela Deadline. Scott produrrà il film, ancora privo di titolo, col suo socio Michael Pruss di Scott Free, Graham King di GK Films e Stacey Snider. L'ex membro dei Bee Gees Barry Gibb sarà produttore esecutivo del progetto, la cui sceneggiatura è firmata da John Logan.

Anche se questo non è il tipico film per cui Ridley Scott è noto, sono entrati in gioco diversi fattori che hanno portato lo studio a coinvolgere il cineasta britannico. Innanzitutto, Scott ha recentemente concluso la produzione del sequel del suo hit Il Gladiatore e, secondo le fonti, il risultato avrebbe sbalordito i dirigenti. Una volta terminata la produzione il mese scorso, lo studio si è affrettato a proporre a Scott l'ultima bozza del film sui Bee Gees prima che si impegnasse in altri progetti.

Per quanto riguarda Scott, il regista ha un legame di lunga data con la leggendaria band australo-britannica che risale a quando cercava di lanciare la sua carriera da regista. L'allora manager di lunga data del gruppo, Robert Stigwood, magnate della musica che gestiva il gruppo dagli anni '60 e giocò un ruolo importante nella sua rinascita negli anni '70, durante l'era della disco dance, all'epoca provò a entrare nel mondo del cinema come produttore. Stigwood avrebbe inserito Scott nel film medievale Castle Accident con i tre fratelli della band Barry, Robin e Maurice. Alla fine il film non è mai stato realizzato, ma quel desiderio di raccontare una storia con il gruppo canoro è rimasto, e ora quasi 50 anni dopo Ridley Scott ha questa possibilità.

Il Gladiatore 2: riprese finite, per Ridley Scott la produzione è stata "una sofferenza"

Il progetto appresenterà, inoltre, una reunion per Scott e John Logan, dopo le colleborazioni a Il Gladiatore e Alien: Covenant.

La Paramount ha ottenuto i diritti sulla vita della famiglia Gibb nel 2019, nonché i diritti sulle canzoni della band che verranno probabilmente utilizzate nel film sul modello di Bohemian Rhapsody.