Ridley Scott dirigerà nuovamente Paul Mescal in The Dog Stars

Ridley Scott e Paul Mescal, dopo aver realizzato insieme Il Gladiatore 2, collaboreranno nuovamente in occasione del prossimo film diretto dal regista.

Il nuovo progetto sarà prodotto per 20th Century Studios e si basa su un romanzo scritto da Peter Heller.

Cosa racconterà The Dog Stars

Alla base del nuovo lungometraggio c'è il libro The Dog Stars, pubblicato nel 2012. La storia post-apocalittica ha al centro un uomo che vive da solo in un hangar in Colorado con il suo cane e un'altra persona dopo che una pandemia ha sterminato la popolazione umana. I due personaggi, dopo aver sentito una strana trasmissione tramite la radio del Cessna, decidono di avventurarsi all'esterno.

La sceneggiatura del film sarà firmata da Mark L. Smith, già autore degli script di The Revenant, Twisters e The Boys in the Boeat.

Mescal in Il Gladiatore II

The Dog Stars dovrebbe essere il prossimo progetto di Ridley Scott e le riprese dovrebbero svolgersi nel prossimo autunno, dopo che Paul Mescal completerà il suo impegno a Broadway nel ruolo di Stanley Kowalski in Un tram che si chiama Desiderio.

Il Gladiatore 2: tutto quello che sappiamo sul sequel di Ridley Scott

Nel team della produzione ci saranno anche Smith e Cliff Roberts, in collaborazione con Scott Free. Il regista dovrebbe inoltre dirigere un progetto biografico sulla vita e sulla carriera dei Bee Gees e sta sviluppando un nuovo sequel di Alien.

Il sequel del cult Il Gladiatore

Mescal è stato diretto da Scott nell'atteso film Il Gladiatore II. L'attore ha il ruolo di Lucio Vero, il nipote di Commodo, che vive "nel deserto" da 15 anni e la sua ricomparsa susciterà molto scalpore.

Nel cast ci saranno anche Denzel Washington nel ruolo di un ex schiavo divenuto ricco e potente mercante, Joseph Quinn che è il nuovo imperatore, Caracalla, e i ritorni di Connie Nielsen e Derek Jacobi nei rispettivi ruoli di Lucilla, la madre di Lucio, e del Senatore Gracco.