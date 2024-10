Ridley Scott collabora con Amazon per una miniserie su Pompei

Una miniserie basata sul libro A Day of Fire: A Novel of Pompeii è in fase di sviluppo presso Amazon MGM Studios, come riporta in esclusiva Variety. Il libro è stato scritto da Kate Quinn, Stephanie Dray, Ben Kane, Eliza Knight, Sophie Perinot e Vicky Alvear.

Ridley Scott sarà tra i produttori esecutivi della serie con la sua Scott Free Productions, con la produzione curata da Amazon MGM Studios mentre Michael Hirst e Horatio Hirst saranno sceneggiatori, produttori esecutivi e showrunner della serie.

Occhi su Pompei

Il romanzo è ambientato nei giorni precedenti all'eruzione del Vesuvio che distrusse completamente Pompei e uccise molti dei suoi abitanti. L'opera racconta una serie di storie intrecciate delle persone che vivevano a Pompei e di com'erano le loro vite prima che piovesse il fuoco dal cielo.

Ridley Scott con Russell Crowe sul set de Il gladiatore

Scott Free Productions di Ridley Scott ha in cantiere progetti molto chiacchierati come Blade Runner 2099 e Alien: Earth, tra Amazon Prime Video e FX. Michael Hirst è noto per aver creato serie tv come Vikings, I Tudor e Billy the Kid mentre per il cinema ha scritto Elizabeth e co-scritto Elizabeth: The Golden Age, con Cate Blanchett nel ruolo della regina Elisabetta I d'Inghilterra.

Tra poche settimane, Ridley Scott tornerà al cinema con l'atteso sequel di uno dei suoi maggiori successi al box-office, Il gladiatore, con il seguito nel quale Lucio Vero (Paul Mescal), ormai cresciuto, si ritrova costretto a combattere nel Colosseo da gladiatore e davanti agli occhi anche della madre Lucilla (Connie Nielsen), oltre ai due imperatori Caracalla e Geta, interpretati rispettivamente da Fred Hechinger e Joseph Quinn, conosciuto ai più per aver recitato in Stranger Things e nell'horror A Quiet Place - Day One al fianco dell'attrice premio Oscar Lupita Nyong'o, spin-off del franchise A Quiet Place con John Krasinski ed Emily Blunt.