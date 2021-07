Ride the Eagle: Susan Sarandon è una madre defunta nel trailer del film con Jake Johnson

Jake Johnson si riconnette con la madre defunta (Susan Sarandon) grazie ad alcuni VHS nel trailer del film Ride the Eagle.

"Guardami, ti parlo anche se sono morta" esclama l'attrice che nel trailer vediamo solo attraverso una tv. "Beh, sono ancora qui, spiritualmente." La mamma in questione si trova in un cottage e a un certo punto c'è una battuta che lascia ipotizzare che in qualche modo sta per attraversare la televisione ed entrare nella stanza col figlio. "Prima di morire, vedi... L'Anello".

A fianco di Jake Johnson e Susan Sarandon, in Ride the Eagle troviamo J.K. Simmons interpreta l'antico amante di Honey (Sarandon), che continua a essere presente nel mondo dei vivi anche dopo il decesso. D'Arcy Carden di The Good Place compare nei panni della ex fidanzata di Leif (Johnson).

Questa la sinossi di Ride the Eagle: Quando la madre di Leif, Honey, muore, gli lascia una "eredità condizionata". Prima di potersi trasferire nella sua pittoresca capanna di Yosemite, deve completare la sua elaborata e talvolta dubbia lista di cose da fare. Leif e Nora, la sua migliore amica canina, entrano nel mondo selvaggio di Honey mentre lei cerca di fare ammenda dall'oltretomba.