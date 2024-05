Ricordate Con Air? Arriva il nuovo film del regista con Aaron Eckhart nei panni del Presidente USA

Dopo aver già interpretato il presidente degli Stati Uniti nella serie Attacco al potere, Aaron Eckhart tornerà nello Studio Ovale per un nuovo film d'azione.

Eckhart interpreterà ancora il Presidente USA in Raider, nuovo action firmato dal regista di Con Air e I mercenari 2 Simon West. Il film è stato scritto da J. Craig Stiles (Miranda's Victim) ed è stato realizzato da Bee Holder Productions e Concourse Media.

Aaron Eckhart già nei panni del Presidente USA in Attacco al potere

Cosa racconta Raider?

Il film racconta la storia di un presidente, insediatosi dopo una vittoria schiacciante, che scopre che la Casa Bianca è stata controllata per decenni da un'organizzazione elitaria ombra. Rifiutandosi di piegarsi alle loro richieste o di assecondare il capo dei Servizi Segreti (Danny Huston), il Presidente si adopera per svelare una serie di messaggi criptici lasciati dai suoi predecessori, sperando che siano la chiave per liberare la sua famiglia e il Paese da forze oscure.

Il produttore Steve Lee Jones ha dichiarato: "Il nostro protagonista è un uomo di classe e d'onore che mette il paese al primo posto, nonostante i rischi e le probabilità impossibili. Quando si rende conto della posta in gioco, dice semplicemente 'no'. Siamo davvero entusiasti di lavorare di nuovo con Aaron e non riesco a immaginare una figura migliore di Simon West per portare a casa questo thriller al cardiopalma".

Matthew Shreder, di Concourse, ha spiegato che Raider è un incrocio tra Air Force One e Il Codice Da Vinci. "La gente ha imparato ad amare il fatto che Aaron prenda il controllo, e questo eleva la situazione a un livello completamente nuovo", ha aggiunto Shreder.