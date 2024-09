Aaron Eckhart sarà un agente della CIA nel nuovo thriller Scorpion

Nuovo intrigante progetto per Aaron Eckhart, il protagonista di Chief of Station che ha firmato per recitare nel ruolo principale del film diretto da Jesse V. Johnson e scritto dal co-produttore Corey Large con Ed Drake.

Conosciuto principalmente per i suoi ruoli nei film action, Aaron Eckhart è conosciuto dal pubblico di massa principalmente per aver interpretato Harvey Dent nel secondo film della trilogia su Batman di Christopher Nolan, Il cavaliere oscuro.

Faccia d'agente

Il film s'intitolerà Scorpion e racconterà le vicende un killer della CIA che si nasconde dopo essersi preso la colpa per una missione fallita. Quando riappare, il passato torna a tormentarlo ed è costretto ad eliminare il capo dell'agenzia che lo ha incastrato per proteggere la figlia.

Aaron Eckhart in una scena di Suspect Zero

Non sono stati forniti ulteriori dettagli dalla produzione. L'attore prossimamente apparirà anche in Deep Water mentre qualche mese fa è ufficialmente entrato nel cast di un altro film di Johnson, Thieves Highway, con Devon Sawa. Nel film, Eckhart sarà un investigatore specializzato in furti di bestiame.

Aaron Eckhart ama lavorare in progetti indipendenti, come lui stesso ha dichiarato:"Fare film indipendenti è sicuramente più come il selvaggio West. Sei sempre sul filo di lana. Non sai se riuscirai a finire la giornata. Non sai se avrai abbastanza soldi per il giorno successivo. C'è anche molta libertà in questo".

Una libertà che emoziona Aaron Eckhart:"Per me è eccitante perché posso cambiare le battute se voglio. Posso improvvisare. Posso inventarmi cose. Quando lavoro in un film ad alto budget non lo faccio. È più aziendale".

Oltre al ruolo di Dent/Due Facce in Il cavaliere oscuro, Aaron Eckhart è conosciuto anche per aver interpretato il presidente degli Stati Uniti in Attacco al potere - Olympus Has Fallen. Risale allo scorso anno la prima collaborazione di Eckhart con Jesse V. Johnson, nel film Chief of Station - Verità a tutti i costi.