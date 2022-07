Ricky Martin, il fratello: "Il nipote che lo accusa di incesto ha problemi di salute mentale"

Il nipote di Ricky Martin, che lo ha recentemente accusato di incesto e abusi, ha "problemi di salute mentale", secondo il fratello del cantante di Livin' La Vida Loca: la rivelazione, secondo cui il nipote di Ricky avrebbe una lunga fedina penale nella sua nativa Porto Rico, è stato riportata insieme ad un'altra accusa di una ex collega del ragazzo.

Fox3Now ha recentemente riferito che una collega del nipote di Martin, Claudia Ramrez Martell, ha persino richiesto un ordine restrittivo contro di lui dopo che era diventato "ossessionato" da lei, presentandosi ripetutamente fuori dal loro posto di lavoro dicendo che aveva intenzione di ucciderla.

Venerdì, il fratello di Ricky, Eric Martin, ha affermato in un video in diretta su Facebook che il nipote del cantante, Dennis Yadiel Sanchez, "ha problemi di salute mentale". Il fratello maggiore di Ricky ha detto che il 21enne, che ora è stato allontanato dalla famiglia, ha fatto del male anche ad altri suoi parenti.

Eric Martin ha concluso dicendo che la famiglia in passato ha lottato per far fronte ai problemi di salute mentale di Sanchez. Ma adesso, dopo quest'ultimo affronto, il fratello di Ricky Martin ha confessato di essere "stanco di tacere" nonostante voglia ancora bene al ragazzo "estremamente problematico".