Ricky Martin accusato di incesto dal nipote: rischia 50 anni di prigione

Ricky Martin è stato accusato di violenza domestica e incesto da suo nipote Dennis Yadiel Sanchez: l'avvocato del cantante ha negato tutte le accuse. All'inizio di questo mese il nipote di Ricky ha ottenuto un ordine restrittivo a causa di un presunto abuso che avrebbe avuto luogo a Porto Rico.

Secondo quanto riportato in seguito, il fratello di Martin, Eric Martin, ha rivelato l'identità dell'accusatore come suo nipote di 21 anni e il ragazzo (Dennis Yadiel Sanchez) ha recentemente identificato Martin, suo zio, come il suo presunto aggressore.

Martin potrebbe essere accusato di incesto, nel caso in cui le accuse si dovessero rivelare fondate, a Porto Rico le leggi sono molto dure per quanto concerne crimini di questo tipo: il cantante potrebbe rischiare di dove passare fino a 50 anni dietro alle sbarre.

L'avvocato di Ricky Martin, Marty Singer, durante un'intervista di TMZ ha dichiarato: "La persona che ha presentato questo reclamo soffre di profondi disturbi mentali. Ricky Martin, ovviamente, non è stato coinvolto in una relazione sessuale o romantica con suo nipote. Questa affermazione non è solo falsa, ma disgustosa. Speriamo tutti che il ragazzo possa ricevere l'aiuto di cui ha bisogno. Ma, soprattutto, speriamo che il caso venga archiviato non appena il giudice darà un'occhiata ai fatti."