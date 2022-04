Ricky Gervais su Jada Pinkett Smith: "L'alopecia non è una disabilità, io avrei fatto una battuta sull'amante"

Durante un video recente Ricky Gervais, riflettendo a proposito dello schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022, ha parlato delle persone che definiscono l'alopecia di Jada Pinkett Smith una "disabilità". Il leggendario comico britannico ha anche rivelato che, se fosse stato al posto di Chris Rock, avrebbe fatto una battuta sull'amante di Jada, con cui l'attrice ha avuto una relazione mentre era già sposata con Will.

Gervais, durante una sessione di domande e risposte dal vivo su Twitter, ha affermato che, a suo modo di vedere, la battuta di Rock sull'alopecia di Jada "non era poi così cattiva" e l'ha descritta come una "battuta molto banale a dire la verità".

Il comico ha esplicitamente criticato il gesto di Will e, rispondendo alle persone che hanno attaccato Chris per la sua battuta, ha deriso gli utenti dei social media che hanno definito l'alopecia una 'disabilità'. "Qualcuno l'ha chiamata disabilità... Bene, allora, visto che anch'io sto diventando completamente calvo vuol dire che da ora in poi sono disabile e che posso parcheggiare nel posto dei disabili accanto al supermercato."

Ricky Gervais ha continuato ad insistere sul fatto che il commento di Chris Rock "non era affatto cattivo" e, a proposito della reazione di Will, ha aggiunto: "Non si prendono a botte le persone per una battuta, per quanto sia cattiva. E non la sua battuta non era cattiva affatto. Era molto banale, io avrei fatto una battuta sul suo amante", ha concluso il creatore di The Office, riferendosi ad August Alsina: il cantante con cui Jada Pinkett Smith ha avuto una relazione extraconiugale.