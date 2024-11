Rick Moranis: la star di Ghostbusters avvistata a New York dopo il ritiro da Hollywood

Rick Moranis è stato immortalato in una rara uscita pubblica per le vie di New York. L'attore canadese, 71 anni, è famoso per le sue interpretazioni in commedie drammatiche e comiche tra gli anni '80 e '90 ed è stato fotografato a passeggio per Manhattan qualche giorno fa.

Imbacuccato in una giacca marrone per difendersi dal freddo newyorchese, Rick Moranis indossava degli occhiali e portava con sé una borsa nera. La foto è già circolata parecchio sul web e ha reso felici i fan dell'attore, ormai impegnato soltanto sporadicamente in attività artistiche.

Ruoli indimenticabili

La star non compare in un film live action dagli anni '90 e divenne famoso in particolare per aver interpretato il vicino di Dana Barrett (Sigourney Weaver), Louis Tully, in Ghostbusters - Acchiappafantasmi (1984) e nel sequel Ghostbusters II (1989), al fianco di Bill Murray e Dan Aykroyd.

Tra gli anni '80 e '90 ha inanellato una serie di film molto noti come I Flintstones, Parenti, amici e tanti guai, La piccola bottega degli orrori e Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi. Moranis si è allontanato progressivamente da Hollywood per crescere i figli nel 1991 dopo la morte della moglie, Ann Belsky.

Lunga pausa

Nonostante abbia proseguito a recitare da doppiatore in alcuni film d'animazione negli anni 2000, è rimasto piuttosto lontano dagli schermi e dalla scena pubblica, una decisione che l'attore spiegò nel 2015 in una intervista a The Hollywood Reporter, con la sua consueta ironia.

"Mi sono preso una pausa, che si è trasformata in una pausa più lunga" spiegò la star di Ghostbusters - Acchiappafantasmi "Le cose alla gente accadono continuamente e le persone si adattano, cambiano carriera, si trasferiscono in un'altra città. È tutto ciò che ho fatto. Stavo lavorando con persone davvero interessanti, persone meravigliose. Sono passato da quello allo stare a casa con due bambini piccoli, che è uno stile di vita molto diverso. Ma era importante per me".