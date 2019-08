Richard Williams. morto l'animatore di Chi ha incastrato Roger Rabbit?

Richard Williams è morto all'età di 86 anni: l'animatore in carriera aveva creato film amati come Chi ha incastrato Roger Rabbit?.

L'artista, secondo quanto ha dichiarato la sua famiglia, era nella sua casa di Bristol al momento della morte e per ora non sono state rivelate le cause del triste evento.

In carriera Richard Williams ha conquistato tre volte il premio Oscar e tre volte un Bafta Award.

Il film Chi ha incastrato Roger Rabbit?, arrivato nei cinema nel 1988, aveva come protagonista Bob Hoskins e l'animatore aveva aiutato a creare i personaggi del famoso coniglio e della sua amata Jessica Rabbit.

Williams aveva inoltre lavorato ai film dedicati alla La pantera rosa con star Peter Sellers, interprete dell'ispettore Clouseau.

Nel corso degli anni l'animatore aveva inoltre firmato molti cortometraggi: nel 1958 The Little Island gli aveva fatto conquistare il riconoscimento assegnato dalla British Academy. Il suo primo Oscar gli venne invece assegnato grazie al lavoro compiuto sull'adattamento di Canto di Natale prodotto nel 1971.

Il suo progetto più recente è stato Prologue, un cortometraggio ambientato 2.400 anni nel passato e in cui si raccontava la battaglia tra gli abitanti di Sparta e quelli di Atene.