Richard Linklater: "I film di Hollywood non sono pensati per gli adulti"

Il rapporto di Richard Linklater con Hollywood è sempre stato molto conflittuale e anche il suo ultimo film, Hit Man, non è stato semplice da proporre agli studios tradizionali, nonostante l'ottimo riscontro di critica e pubblico alla presentazione lo scorso anno, prima del suo arrivo su Netflix da domani negli Usa, mentre in Italia verrà distribuito nelle sale grazie a BiM.

Hit Man è un mix tra una rom-com e un thriller, che racconta la storia di un professore bloccato nella sua routine, Gary (Glen Powell), che inizia a lavorare di notte come killer con lo pseudonimo Ron, in realtà falso sicario per un dipartimento di polizia cittadino. L'uomo s'innamora di una donna (Adria Arjona) che cerca di avvalersi dei suoi servizi. Il ritorno di Richard Linklater al grande schermo è stato apprezzato dalla critica ma il regista ha sottolineato il suo fastidio nei confronti di Hollywood.

Nessun film per adulti

Intervistato dalla BBC, Linklater ha spiegato di ritenere che l'industria americana del cinema ormai non lavori più a film pensati per gli adulti:"Penso che sia fuori moda, la gente dice che non c'è più sesso nei film ma non c'è più il concetto di 'adulto' nei film, poiché la sessualità nei film equivale ad un adulto".

Glen Powell con Adria Arjona sul set di Hit Man

Il regista ha fatto riferimento anche al suo approccio con il cinema:"Quando avevo 13 anni e guardavo i film, pensavo che il mondo degli adulti sembrasse piuttosto interessante, sembrava divertente e non vedevo l'ora di arrivarci. Ma non era solo il sesso erano le situazioni adulte che mostravano". Ora tutto è cambiato, dal suo punto di vista:"Da qualche parte lungo il percorso, Hollywood ha invertito la rotta. È come se avessero detto 'Faremo film dove potrai restare per sempre a 13 anni, resti quel ragazzino con preoccupazioni da ragazzino', quindi credo si sia allontanato poiché le sue complessità non erano più il tema del cinema mainstream come lo erano prima".

Ecco perché Hit Man - Killer per caso è stato concepito diversamente:"Penso a questo lavoro come ad un film per divertirsi, dovrebbe esserci sempre spazio per film con coppie sexy, questi sono gli standard cinematografici che la gente vuole vedere abbastanza spesso".