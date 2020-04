Richard Gere, il terzo figlio a 70 anni: l'attore è di nuovo papà

Richard Gere e la moglie Alejandra Silva hanno avuto il loro secondo figlio a quattordici mesi dalla nascita del primogenito, per il momento non si conosce il sesso del neonato.

La star di Hollywood Richard Gere ha avuto il suo terzo figlio a 70 anni, il secondo con l'attuale moglie Alejandra Silva. La notizia è stata diffusa dal magazine spagnolo Hola ma non è stata ufficializzata dalla coppia.

Alejandra Silva e Richard Gere stanno insieme dal 2014 e si sono sposati il 5 maggio del 2018. Nel febbraio del 2019 hanno avuto il loro primo figlio Alexander, e adesso a poco più di un anno di distanza, l'attivista spagnola nata nel 1983 ha regalato a Richard il terzo figlio. L'attore aveva avuto il suo primogenito nel 2000 con la seconda moglie l'attrice Carey Lowell.

La coppia in questo periodo sta vivendo in un ranch vicino New York e questa seconda gravidanza non è mai stata ufficializzata, a differenza della prima che ebbe la benedizione del Dalai Lama. La notizia di questa nuova gravidanza e della nuova nascita sono sempre state date dal magazine spagnolo Hola, lo stesso che pubblicò le foto del matrimonio della coppia e diede in esclusiva la notizia della nascita di Alexander.