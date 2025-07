Richard Gere: la figlia di Paul Simon critica la star per la vendita della sua casa d'infanzia presto demolita

Lulu ha utilizzato i social media per scagliarsi contro l'attore, reo di aver ceduto l'abitazione a persone che hanno intenzione di abbatterla.

Attraverso le proprie storie su Instagram, la cantante Lulu, figlia di Paul Simon ha espresso la propria rabbia nei confronti della star di Pretty Woman Richard Gere per aver preso la decisione di vendere la casa della sua infanzia a degli imprenditori immobiliari.

La proprietà ora è stata messa in fase di demolizione con l'obiettivo di far posto a nove nuove abitazioni e la decisione ha mandato su tutte le furie la cantante.

Il messaggio di Lulu a Richard Gere per la vendita della sua ex casa

Secondo Lulu, Richard Gere aveva fatto una promessa diversa alla famiglia al momento dell'acquisto:"Nel caso qualcuno si stesse chiedendo se odio ancora Richard Gere, sì, lo odio!" ha scritto la cantante.

"Ha comprato la casa della mia infanzia. Ha promesso che si sarebbe preso cura del terreno come condizione dell'acquisto. Non ci si è mai nemmeno trasferito e l'ha semplicemente rivenduta a un imprenditore, suddividendola in 9 lotti".

Primo piano di Richard Gere in Parole d'amore

Infine, Lulu chiude la questione maledicendo l'attore:"Spero che i miei animali domestici morti, sepolti in quel giardino, ti infestino finché non scivolerai in una lenta e inesorabile follia".

La scelta di Richard Gere dopo l'acquisto della casa della famiglia Simon

Due anni dopo aver acquistato la proprietà di New Canaan, in Connecticut, da Paul Simon e Edie Brickell, Richard Gere e sua moglie Alejandra Gere, hanno venduto all'asta la casa per 10,75 milioni di dollari lo scorso ottobre.

Richard Gere in una scena di Era mio figlio

La storica dimora degli anni '30 verrà demolita per far spazio ad un complesso con nove abitazioni. Una notizia emersa a maggio, quando Richard Gere si era già trasferito in Spagna, a Madrid, con la moglie e i figli per stare più vicini alla famiglia della consorte.