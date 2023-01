Richard Gere ha spiegato perché non fa mai sequel dei suoi grandi successi

Durante tutta la sua carriera Richard Gere ha partecipato a tantissimi film romantici e commedie popolarissime, eppure in un sistema che mira a spremere ogni cosa fino al midollo non lo abbiamo mai visto lavorare in sequel o spin-off. Forse il suo successo potrebbe dipendere proprio da questa particolare dinamica... L'attore ha ora chiarito la situazione spiegando perché non accetta di riprendere i ruoli più volte.

Durante un'intervista con ComicBook.com è stato chiesto a Richard Gere della mancanza di sequel e spin-off dalle sue pellicole di maggior successo. L'attore si è limitato a puntare il dito verso la qualità delle storie: "Tutto si riduce alla sceneggiatura. Suppongo che se ci fosse una sceneggiatura davvero fantastica, che potrebbe reggersi da sola, probabilmente non mi preoccuperei di fare un sequel. Ma io non l'ho mai vista".

Richard Gere tornerà in questi giorni sul grande schermo con Ti presento i suoceri, diretto da Michael Jacobs e interpretato da Diane Keaton, Susan Sarandon, Emma Roberts, Luke Bracey e William H. Macy, in uscita il 27 gennaio.