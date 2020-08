Richard Gere, Lin-Manuel Miranda, Blake Lively e Diane Keaton in The Making Of

Una storia d'amore metacinematografica ricca di star: Richard Gere, Lin-Manuel Miranda, Blake Lively e Diane Keaton si preparano a recitare in The Making Of.

Un concentrato di star in The Making Of, progetto che riunirà sul set l'autore di Hamilton Lin-Manuel Miranda, Blake Lively, Richard Gere e Diane Keaton.

Un piccolo favore: Blake Lively è la misteriosa Emily Nelson

La commedia romantica sarà incentrata su due coppie: una coppia sposata di attori veterani, composta da Richard Gere e Diane Keaton ha scelto due attori emotivamente coinvolti - Blake Lively e Lin-Manuel Miranda - per interpretare la loro versione giovane sullo schermo in un biopic dedicato al loro grande amore. Purtroppo al momento delle riprese il loro matrimonio sta andando a rotoli. I produttori vogliono un successo, gli attori vogliono raccontare una storia vera, ma dove sta la verità?

Dietro il progetto ci sono Edward Zwick e Marshall Herskovitz, che si occuperanno di scrivere e produrre il film. Al momento The Making Of è privo di regista, ma a mettersi dietro la macchina da presa potrebbe essere lo stesso Ed Zwick. Le riprese prenderanno il via nel 2021.