Richard Dreyfuss, il figlio Ben: “Non parlo più con mio padre da anni” ecco il motivo della rottura

Emergono pubblicamente i gravi problemi familiari della star de Lo squalo e Poseidon, che non avrebbe più contatti con i propri figli.

Ben Dreyfuss, figlio della star di Hollywood Richard, ha raccontato sui social media i motivi che hanno spinto lui e i suoi fratelli ad allontanarsi definitivamente dal padre.

Dreyfuss, figlio trentanovenne dell'attore e dell'ex moglie Jeramie Rain, ha parlato online della loro complicata relazione familiare, che condivide con la sorella Emily e il fratello Harry.

Richard Dreyfuss non parla più con i suoi figli

Attraverso Substack, Ben Dreyfuss ha spiegato la situazione: "È possibile che l'abbiate già letto sui giornali, ma io non parlo più con mio padre" ha scritto "È facile scriverlo come se fosse niente, ma è rimasto nella mia testa come un mostro per anni".

Richard Dreyfuss in una scena di Leaves of Grass

Il figlio di Dreyfuss ha continuato: "Il modo più semplice per affrontarlo è mostrarvi l'ultimo scambio di email che ho avuto con lui, l'ultimo al quale ha effettivamente risposto. Ne ho inviate molte da allora, ma lui non ha più risposto".

L'ultimo scambio di email tra Richard e Ben Dreyfuss e il caso di Kevin Spacey

L'email mostrata sembra essere scritta da Ben verso il padre, nel quale il figlio si scusa con il genitore per il litigio avvenuto tempo prima. Alla mail, Richard Dreyfuss avrebbe risposto in maniera molto veemente, con un testo scritto interamente in maiuscolo.

"Almeno conserva questa mail" si legge nella lettera "Sarà l'ultima a meno che tu non smetta di essere un codardo. O non cominci ad essere migliore di tuo fratello o di tua sorella". Lo scorso 13 novembre, Ben Dreyfuss aveva fornito maggiori spiegazioni sull'allontanamento tra i due in un tweet poi cancellato.

"Mio padre non ha soldi" scrisse nel tweet "Se li avesse, non li avremmo comunque, dato che siamo separati da quando è scoppiato un complicato dramma familiare legato al MeToo". Il dramma è nato dalle accuse di violenza sessuale del fratello minore Harry nei confronti di Kevin Spacey. Ben aveva condiviso un post in sostegno del fratello dall'account Twitter del padre, dettaglio che avrebbe portato una donna non identificata a farsi avanti con accuse nei confronti della star di Lo squalo: "Quel tweet spinse qualcuno a fare MeToo a mio padre. Lui ne dà la colpa a noi. Questo fatto ha portato ad anni di acrimonia". Il tweet di Ben Dreyfus è stato, in seguito, cancellato.