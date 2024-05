Richard Dreyfuss travolto dalle critiche per i commenti "sessisti, transfobici e omofobi" a un evento

Richard Dreyfuss è stato accusato di aver compiuto commenti transfobici, sessisti e omofobi prima di una proiezione del film Lo Squalo che si è svolta al cinema The Cabot nella città di Beverly, Massacgusetts.

Nella serata di sabato era in programma l'evento, di cui sono stati condivisi dei video sui social.

Un evento scivolato in commenti politici e sociali

Secondo quanto riportato da alcune persone presenti alla serata, Richard Dreyfuss ha iniziato a suscitare qualche reazione da parte del pubblico quando ha iniziato a parlare di Barbra Streisand, regista di Pazza. L'attore l'ha definita "un genio", ma ha poi aggiunto che le donne sono "così passive ed è per questo che il film fa schifo".

Successivamente sarebbe passato ad alcuni commenti negativi sul movimento MeToo e sul fatto che non si dovrebbe ascoltare una ragazzina di 10 anni se dice che vuole essere un bambino e non una bambina.

Sui social si sottolinea: "Il pubblico ha iniziato a urlargli contro e la maggior parte se ne è andata ancora prima dell'inizio del film".

Richard Dreyfuss critica i nuovi requisiti di diversità imposti dagli Oscar: "Mi fanno vomitare"

La risposta degli organizzatori

I responsabili della sala cinematografica hanno scritto online che sono consapevoli delle reazioni e delle accuse compiute dopo l'evento a cui ha partecipato l'attore, ribadendo: "Le opinioni del Signor Dreyfuss non riflettono i valori all'insegna dell'inclusività e del rispetto che manteniamo come organizzazione. Rimpiangiamo profondamente lo stress che questo ha causato a molti dei nostri spettatori. Ci dispiace che un evento ideato come conversazione per celebrare un film iconico sia invece diventato una piattaforma per opinioni politiche. Ci assumiamo la responsabilità totale per non aver anticipato la direzione della conversazione e per il disagio causato a così tante persone".

L'organizzazione ha assicurato che stanno confrontandosi con gli spettatori per poter capire il loro punto di vista e capire come migliorarsi in modo da rispettare la propria missione di "intrattenere, educare e ispirare la nostra comunità".

Tra i commenti c'è chi ha segnalato che già il 25 maggio, a Portsmouth (New Hampshire), Dreyfuss avesse compiuto dei commenti contro le persone omosessuali e su altri argomenti.