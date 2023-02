Richard Belzer, volto noto di Law & Order - Unità vittime speciali, morto a 78 anni

Richard Belzer, comico e attore noto per il ruolo del detective John Munch nella serie Law & Order - Unità speciale, è morto il 19 febbraio 2023 a 78 anni. La conferma a CBS News da Bill Scheft, un amico di famiglia di lunga data. Belzer è deceduto circondato dalla famiglia a Beaulieu-sur-Mer, nel sud della Francia.

Christopher Meloni e Richard Belzer nell'episodio 'Trials' della serie tv Lwa & Order: SVU

Belzer, cabarettista con un devoto seguito, ha esordito come attore nel film del 1974 The Groove Tube. È apparso anche nei primi episodi di Saturday Night Live.

Ma il ruolo più memorabile della sua carriera è stato il detective John Munch, che ha interpretato in Homicide: Life on the Street dal 1993 al 1999. Belzer ha ripreso il ruolo nella serie procedurale Law & Order, apparendo nel primo episodio dello show nel 1993. Law & Order: Unità speciale ha debuttato nel 1999, e Richard Belzer ha mantenuto il ruolo da protagonista fino al 2016, per ben 326 episodi, secondo IMDb. Il ruolo gli è valso un People's Choice Award 2008 per la miglior star che ruba la scena.

"Ho amato così tanto quest'uomo", ha scritto Laraine Newman, comico e membro del cast originale di SNL, su Twitter. "Una delle persone più divertenti di sempre."

Il suo post è stato ricondiviso dalla star Henry Winkler.

Mariska Hargitay, sua co-star in Law & Order, ha scritto su Instagram, "Addio mio caro, caro amico. Mi mancherai, con la tua luce unica e la tua visione singolare di questo strano mondo."