La storia di Riccioli d'oro e i tre orsi diventa un film prodotto da Reese Witherspoon

Reese Witherspoon si occuperà, tramite la sua Hello Sunshine, della produzione di un film ispirato alla storia di Riccioli d'oro e i tre orsi.

Il progetto sarà realizzato grazie alla collaborazione con Build-A-Bear Entertainment e rappresenta la prima opera realizzata dalla divisione della casa di produzione che si occupa di progetti animati e per ragazzi.

Sarah Harden, CEO di Hello Sunshine fondata da Reese Witherspoon, ha dichiarato che il film sulla storia di Riccioli d'oro "offrirà alle famiglie un nuovo modo per sperimentare e condividere la missione della casa di produzione".

Claire Curley, che si occupa dei nuovi progetti di Hello Sunshine, ha aggiunto: "Nel corso degli ultimi 25 anni, Build-A-Bear ha creato un gruppo leale di fan radicato nella famiglia, nei legami personali e nella narrazione con al centro gli orsetti di peluche, rendendo l'azienda il partner perfetto per questo progetto. Siamo eccitati nel collaborare con loro per offrire una nuova prospettiva a una storia senza tempo che sappiamo ispirerà i giovani spettatori".

Sharon Price John di Build-A-Bear Workshop ha sottolineato: "Siamo elettrizzati nel collaborare con Hello Sunshine e Reese Witherspoon che, tramite la sua energia, esperienza e intuito, ha dimostrato in modo consistente la sua capacità di far unire le forze a persone di talento e far emergere il meglio in loro. Si poteva sentire la creatività magnetica nell'aria durante le nostre prime conversazioni sul concetto e credo che il successo di Hello Sunshine sia la dimostrazione del potenziale di questo progetto".

La storia di Riccioli d'oro mostra una ragazzina ritrovarsi alle prese con degli orsi dopo essere entrata nella loro casa.