Riccardo Milani apre la Festa del Cinema di Roma 2025 con il nuovo film La vita va così

Annunciato il film d'apertura della Festa del Cinema di Roma: sarà il nuovo lavoro di Riccardo Milani, La vita va così a inaugurare la ventesima edizione della manifestazione, in programma dal 15 al 26 ottobre 2025 presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Reduce dal successo d'incassi di Un mondo a parte, Milani realizza un racconto ironico e appassionato lungo vent'anni, ambientato in Sardegna, teatro della lotta di una comunità divisa tra il sogno del lavoro e la difesa del territorio e della sua identità. Il film è ispirato a una vicenda che ha fatto il giro del mondo, finendo anche sulle pagine di testate internazionali.

Un cast eccezionale

Scritto da Riccardo Milani e Michele Astori, La vita va così vanta un cast d'eccezione che comprende, tra gli altri, Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi e Geppi Cucciari. Il film è prodotto da Mario Gianani e Lorenzo Mieli per Our Films, società del gruppo Mediawan, e da Sonia Rovai per Wildside, società del Gruppo Fremantle, in associazione con Medusa Film e PiperFilm, che lo co-distribuiranno. PiperFilm ne curerà la distribuzione internazionale.

Tra le informazioni già diffuse su Roma 2025, è stata annunciata la presenza di Paola Cortellesi, regista e interprete dell'hit C'è ancora domani, in veste di presidente della giuria del concorso. Il programma completo sarà annunciato nei prossimi mesi.