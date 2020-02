Rian Johnson svela: "Apple non permette che l'iPhone sia usato dai villain dei film"

Il regista di Cena con delitto, Rian Johnson, ha rivelato che Apple non consente ai personaggi negativi di usare l'iPhone nei film perciò, a meno che non cambi questa politica, non verrà mai utilizzato dai colpevoli di un omicidio che potremo ritrovare nel secondo capitolo dedicato alle indagini dell'ispettore Benoit Blanc, a cui presta il volto Daniel Craig.

La curiosa rivelazione è stata fatta da Rian Johnson su Vanity Fair che ha così spiegato questo particolare: "La Apple ti permette di usare iPhone nei film ma, e questo è fondamentale, se stai guardando un giallo o un mistery, i cattivi non possono averlo". D'ora in avanti è quindi probabile che il pubblico possa fare maggiore attenzione ad un dettaglio di questo genere, magari proprio dal sequel di Cena con delitto - Knives Out, attualmente in fase di scrittura. Il film, per il cui script Johnson è stato anche candidato all'Oscar, seguirà la linea dettata dai romanzi di Agatha Christie, ovvero racconterà un nuovo caso.

Joseph Gordon-Levitt discute col regista Rian Johnson sul set di Looper

Sia Johnson che Daniel Craig sono entusiasti di sviluppare un secondo film, ora però la priorità è trovare una storia che valga la pena di essere raccontata; così aveva spiegato ad Entertainment Weekly. "Mi sono divertito così tanto a lavorare con Daniel, e mi piace l'idea di fare la stessa cosa che Agatha Christie ha fatto con Poirot e Miss Marple. Le possibilità sembrano infinite ed è tutto davvero eccitante".