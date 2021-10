Retreat: Emma Corrin protagonista della nuova serie tv

Sarà l'attrice Emma Corrin la protagonista della nuova serie Retreat, creata per FX dal duo composto da Brit Marling e Zal Batmanglij.

L'ex interprete della principessa Diana in The Crown avrà quindi il ruolo di una giovane che diventa una detective e indaga su un caso di omicidio.

La sinossi del progetto anticipa infatti che Retreat è una serie di genere mystery con un nuovo tipo di detective alla guida: un'investigatrice amatoriale appartenente alla generazione Z chiamata Darby Hart, il ruolo affidato a Emma Corrin. La giovane e altri 11 ospiti vengono invitati da un miliardario che vive da recluso a partecipare a un Ritiro organizzato in una location incredibile e isolata. Quando uno degli altri ospiti viene ritrovato morto, Darby deve lottare per dimostrare che si tratta di un omicidio, andando contro degli interessi e prima che il killer uccida di nuovo.

Brit Marling, che farà parte anche del cast della serie, e Zal Batmanglij saranno coinvolti come sceneggiatori, registi e produttori esecutivi di Retreat in collaborazione con Andrea Sperling.

Emma ha recentemente concluso le riprese di My Policeman, in cui ha recitato accanto a Harry Styles, e sarà inoltre la star della nuova versione cinematografica di L'amante di Lady Chatterley.