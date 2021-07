Resort to Love, su Netflix in streaming da oggi

Resort to Love - All'amore non si sfugge è la nuova commedia romantica disponibile in streaming su Netflix per tutti gli utenti a partire da oggi 29 luglio 2021!

Resort to Love - All'amore non si sfugge è la nuova commedia romantica con la cantante Christina Milian disponibile in streaming su Netflix per tutti gli utenti a partire da oggi 29 luglio 2021!

Erica è una talentuosa cantante. Vorrebbe intraprendere la strada che la porti a diventare una pop star, ma gli ostacoli sono molti e, a volte, occorre anche accettare incarichi non del tutto entusiasmanti. Tra questi vi è un invito in un lussuoso resort alle Mauritius, dove scoprirà che dovrà esibirsi al matrimonio del suo ex fidanzato Jason... Uno smacco colossale, che Erica dovrà giocoforza accettare e anzi, affinché l'evento si possa svolgere serenamente, sarà necessario non dichiarare a nessuno della sua storia passata con il promesso sposo.

Resort to Love - All'amore non si sfugge: Christina Milian e Sinqua Walls in una scena

Soprattutto alla sua attuale fidanzata Beverly, che altrimenti potrebbe far saltare il banco. Tra un contrattempo e l'altro e mentre la cerimonia si avvicinerà sempre di più, Erica comprenderà di provare ancora qualcosa per Jason. A tentare di stoppare sul nascere ogni sua velleità sarà però il fratello Caleb. In questo racconto romantico e divertente che esplora l'amore e i legami familiari viene quindi da chiedersi: Erica canterà al matrimonio di Beverly... o al proprio?

