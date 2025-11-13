Resident Evil: ecco i video dell'orda di zombie che invade Racoon City sul set del reboot

Il regista di Weapons Zach Cregger è impegnato sul set in una Praga notturna e innevata in cui gli zombie si scatenano alla ricerca di prede umane.

Dopo una lunga e ipercinetica serie di capitoli, il franchise di Resident Evil è ora nelle sapienti mani di Zach Cregger. La nuova promessa dell'horror americano si trova attualmente sul set a Praga, impegnata nelle riprese del reboot e i video trapelati sui sociale media mostrano un'orda di zombie in azione in una Praga notturna e innevata che presta le sue strade per rappresentare l'iconica Raccoon City, città fictional in cui si svolge l'azione.

Nei video gli zombie sono scatenati mentre tentano di braccare un malcapitato. Come chiarisce fearhq.com, "i video dal set non rendono giustizia a ciò che verrà mostrato sullo schermo. Questo è vero soprattutto per i film horror, poiché le riprese dietro le quinte sono prive di quell'atmosfera oscura che rende una scena spaventosa. Tuttavia, questo video restituisce in parte la frenesia degli zombie a caccia di carne umana viva".

Praga diventa Racoon City: che cosa sappiamo del reboot di Zach Cregger?

Oltre a condividere i video, The Prague Reporter ha svelato numerose foto dal set offrendo uno sguardo abbastanza dettagliato all'ambientazione del reboot che tornerà alle origini ispirandosi probabilmente ai primi videogame del popolare franchise. Anche se nei videogiochi non viene specificato dove si trova Racoon City, il quotidiano osserva che "nelle riprese in esterni sono state utilizzate diverse auto con targa del Colorado. È comparso anche un veicolo dello sceriffo della contea di Martin con targa del Colorado, sebbene in Colorado non esista una vera contea di Martin".

Parlando con Entertainment Weekly, Zach Cregger ha specificato che, sebbene il suo progetto racconti una storia originale, è comunque ambientato nell'universo di Resident Evil: "È una storia completamente originale. Quando la guarderete, direte: 'Questo è molto Zach'. È solo che è ambientato nel mondo di Resident Evil. Non credo che i fan dei giochi ne saranno delusi".

Il regista ha assicurato che si atterrà molto da vicino al plot dei videogame aggiungendo: "Tutto quello che posso dire è che il film sarà fedele all'esperienza dei videogiochi. È ambientato nel mondo dei videogame, ma, cosa più importante, il viaggio che farete come spettatori guardando questo film sarà simile al viaggio che farete come giocatori quando giocate a questi videogiochi. E questo significa che segue un protagonista dal punto A al punto B, mentre scende sempre più in profondità nell'inferno."

Nel cast di Resident Evil troviamo Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry e Kali Reis. L'arrivo del film al cinema è previsto a settembre 2026. 2