Resident Evil: Afterlife, il dettaglio della sceneggiatura che fa chiarezza sull'iniezione ad Alice

Sebbene non sia mai stato menzionato esplicitamente nella versione finale di Resident Evil: Afterlife che è stata proiettata nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, un dettaglio della sceneggiatura originale del film chiarisce che cosa sia realmente accaduto in seguito all'iniezione di Alice.

Alice (Milla Jovovich) nei laboratori della Umbrella Corporation nel film Resident Evil: Afterlife

Secondo un paragrafo del copione originale della pellicola, nonostante l'iniezione di Wesker, il sistema sanguigno di Alice continua a combattere gli anticorpi. Questo è il quarto capitolo della saga cinematografica basata su Resident Evil e il primo film di questi a essere distribuito in tridimensionale.

Il budget del film era pari a 60.000.000 dollari e la pellicola ha incassato in tutto il mondo 300.200.000 superando tutti i capitoli precedenti. Il 3 marzo 2011 è stato annunciato il successivo film Resident Evil: Retribution, uscito poi nelle sale statunitensi il 14 settembre 2012. Infine l'ultimo capitolo della saga, Resident Evil: The Final Chapter, uscito in Italia il 16 febbraio 2017.

Resident Evil: Afterlife non è stato proiettato in anticipo per i critici ma la sua recensione online di Rotten Tomatoes dà al film un punteggio del 23% in base alle recensioni di oltre 95 critici cinematografici, con una media di 4,1 su 10. Su Metacritic il film ha ricevuto un punteggio medio di 37 sulla base di 14 recensioni.