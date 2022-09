Reservation Dogs: la serie rinnovata per la terza stagione

In occasione dell'arrivo del finale di stagione, FX ha annunciato ufficialmente il rinnovo della serie comedy Reservation Dogs creata da Sterlin Harjo e Taika Waititi. La terza stagione arriverà nel 2023, anche se per il momento non è stata comunicata alcuna data d'uscita precisa.

Reservation Dogs: una scena della serie

Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX, ha affermato in un comunicato trasmesso da Variety: "Reservation Dogs continua la sua corsa eccezionale con la critica, i fan e i premi, tutti che riconoscono la qualità della serie creata da Sterlin Harjo e Taika Waititi. FX è orgogliosa di riunirsi con i partner di Hulu per una terza stagione, dove ci sarà il ritorno del fantastico cast e di tutti gli artisti che contribuiscono a creare uno degli show più originali, coinvolgenti e divertenti della televisione".

Reservation Dogs è incentrata sulle vite di quattro teenager nativo-americani, i quali vivono in una zona rurale dell'Oklahoma e spendono le loro giornate commettendo crimini... e combattendoli. La serie vede come protagonisti i giovani attori D'Pharaoh Woon-A-Tai (Creeped Out) come Bear, Devery Jacobs (American Gods) come Elora Danan, Paulina Alexis (Beans) come Willie Jack e Lane Factor come Cheese.